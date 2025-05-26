Fransa Cumhurbaşkanı Macron uçakta eşinden tokat yedi

Associated Press haber ajansı tarafından dün akşam Hanoi'de çekilen görüntülerde, uçağın kapısı açılır açılmaz Macron göründü. Birkaç saniye sonra ise eşinin kolları kadraja girdi ve Macron'un yüzüne müdahalede bulunduktan sonra onu itti. Neye uğradığını şaşıran ve irkilmiş gibi görünen Macron hızla toparlandı ve açılan kapıya el sallamak için döndü. Eşi Brigitte'in yüzü ise uçağın arka tarafında kaldığı için görünmedi. Çift, Vietnamlı yetkililer tarafından resmi karşılama için merdivenlerden aşağı inerken, Brigitte Macron eşinin uzattığı eli tutmadı. Video, internette hızla yayıldıktan sonra Macron'un ofisi önce görüntülerin gerçekliğini reddetti, ardından da gerçek oldukları doğrulandı.

"ZARARSIZ AĞIZ DALAŞI"

Macron'un yakın bir arkadaşı daha sonra olayı bir çiftin zararsız "ağız dalaşı" olarak tanımladı.



Cumhurbşkanının çevresinden bir başka kişi ise olayın önemini küçümsedi.



İkinci kaynak gazetecilere "Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı" dedi.



"Bu bir birliktelik anı. Komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşımak için daha fazlasına gerek yoktu" diye ekleyen kaynak, olayla ilgili olumsuz yorumlar için Rusya yanlısı hesapları suçladı.



Vietnam, Macron'un Fransa'yı ABD ve Çin'e karşı güvenilir bir alternatif olarak sunacağı yaklaşık bir hafta sürecek Güneydoğu Asya turunun ilk durağı.