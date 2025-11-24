Fransa demiryollarında bakır kablo hırsızlarına karşı dronlu takip

Fransa'nın ulusal demiryolu işletmecisi SNCF, ülkede 28 bin kilometrelik demiryolu hattı boyunca uzanan kabloların sürekli çalınmasının yarattığı kaosla başa çıkmak için harekete geçti.

Kurum, savaşın sürdüğü Ukrayna'daki cephe hatlarını gözetlemek için kullanılanlara benzer insansız hava araçlarını (İHA) sahaya sürüyor.

Karaborsada "kızıl altın" olarak adlandırılan bakırın tonu yaklaşık 10 bin euro seviyesinden alıcı buluyor. Suç şebekeleri kilometrelerce kabloyu kesip taşıyor ve bunları yüksek kârlarla satıyor.

SNCF'nin 200 araçlık İHA filosunun ana tedarikçisi Fransız girişim sermayesi Delair oldu ve şirket, aynı zamanda Ukrayna ordusuna da satış yapıyor.

SNCF'nin İHA'ları yöneten iştiraki Altametris'in Strateji Direktörü Alexis Meneses, AFP'ye verdiği demeçte, bu teknolojinin tüm ağ genelinde haftanın 7 günü, günün 24 saati kesintisiz veri toplanmasına olanak tanıdığını belirtti.

Demiryolu grubu, 2017 yılında başlattığı program kapsamında altyapının durumunu kontrol etmek üzere yılda yaklaşık 2 bin uçuş gerçekleştiriyor ve bunların 200'ü yalnızca güvenliğe ayrılıyor.

Bunun yanı sıra altyapıyı yöneten SNCF Reseau'nun Müşteri Operasyonları Genel Müdürü Olivier Bancel, temel hedeflerinin caydırıcılık olduğunu vurguladı.

SNCF Grubu Güvenlik Müdür Yardımcısı Christophe Bouteille ise, eylül ayından bu yana dört kablo hırsızlığı çetesinin etkisiz hale getirildiğini ve birinin suçüstü yakalandığını açıkladı.

Bouteille'in verdiği bilgiye göre hırsızlık olayları 15 yıl öncesine kıyasla azaldı.

O dönemde SNCF yaklaşık 3 bin 350 metal hırsızlığı kaydetmiş, bu durum 30 milyon euro zarara ve 5 bin 800 saatin üzerinde tren gecikmesine neden olmuştu.

Rakamları artık açıklamayan SNCF, demiryolu hatlarını izlemek için yılda 100 milyon euro yatırım yaptığını ve bunun 20 milyonunun sadece güvenlik operasyonlarına ayrıldığını belirtiyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, metal hırsızlığının hedefindeki sektörler genelinde 2024 yılında büyük şehir merkezleri dışında yaklaşık 2 bin 100 bakır hırsızlığı kaydedildi.

Ocak 2023 ile Ekim 2024 arasında 200'den fazla fail yakalandı.

EUROSTAR SEFERLERİNDE KAOSA NEDEN OLMUŞTU

Bakır hırsızlığının yarattığı tahribat uluslararası seferleri de etkiliyor. Bu yılın haziran ayında Fransa'daki ray ölümleri ve kablo hırsızlıkları Londra ile Paris arasındaki Eurostar seferlerinde büyük aksamalara yol açtı.

Euronews'in haberine göre, Lille ve Lezennes arasındaki Mont-de-Terre istasyonu sınırındaki hat boyunca bir gecede yaklaşık 600 metre bakır kablonun çalınması seyahat kaosuna neden oldu.

Hırsızlık nedeniyle Londra St Pancras ve Paris Gare Du Nord arasındaki trenler iptal edildi veya gecikti.

Tahmini gecikme süreleri 40 dakika ile 2 saat arasında değişirken, çalışan trenler alternatif rotalara yönlendirildi.

Eurostar yetkilileri, haziranın son haftasında yaşanan aksaklıkların etkisinin birkaç gün sürdüğünü, kablo hırsızlıklarının ise sorunu daha da derinleştirdiğini açıkladı.

LOS ANGELES DA AYNI DERTTEN MUSTARİP

Benzer bir sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde de yaşanıyor. LAist haber sitesinin aktardığına göre, Büyük Los Angeles bölgesindeki sokak lambalarından yapılan hırsızlıklar şehir yönetimini ve kamu hizmeti şirketlerini zorluyor.

Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi Paul Krekorian, kentin metal hırsızlığı nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek, "Pek çok insan bunu küçük bir suç olarak görebilir ama durum hiç de öyle değil. Bu hırsızlıklar kamu altyapısında tekrarlanan ve çok pahalıya mal olan onarımlara yol açıyor" diye konuştu.

Şubat ayında bakır kablo ve diğer ağır metal hırsızlıklarını engellemek amacıyla kurulan yeni bir Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD) görev gücü, son gözaltılarla birlikte yaklaşık 40 bin dolar değerinde 725 kilogramdan fazla bakır kablo ele geçirdi.

MyLA311 uygulamasının verilerine göre, sadece 2024 yılında 19 binden fazla sokak lambası arızası bildirildi.

Işıklandırma eksikliği hem yayalar hem de sürücüler için güvenlik sorunu yaratırken kaza riskini de artırıyor.