Fransa Dışişleri Bakanı: Covid-19’a karşı küresel bağışıklık 2024’e kadar sağlanmayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, G7 ülkelerinin aşı üretimini kısmen Afrika'da kolaylaştırarak artırmaya odaklanmadığı takdirde, Covid-19 salgınının 2024 yılına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.



Le Drian, ABD’de Biden yönetimi tarafından desteklenen ilaç şirketlerinin patentlerine getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi fikri konusunda bir tartışma yaşandığını, ancak bir numaralı önceliğin aşı üretimi artırmak olduğunu sözlerine ekledi.



İngiltere’nib başkenti Londra'daki G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Le Drian, The Guardian gazetesine konuştu. Fransız Bakan, aşı eşitsizliği konusunda G7 ülkelerinin daha çok adım atma sorumluluğu olduğunu ifade ederek, dünyanın en yoksul bölgelerinde insanlara aşının erişmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti.



YOKSUL ÜLKELER AŞILANMADIĞI TAKDİRDE YENİ VARYANTLAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK

"Bu hızda devam edersek 2024'e kadar küresel bağışıklık olmayacak. Maskelerimizi, testlerimizi, kısıtlamalarımızı ve korkularımızı 2024'e kadar sürdürecek miyiz? Küresel dokunulmazlık olmadığı sürece Covid-19'a karşı dokunulmazlık da olmayacak. AB ülkelerindeki aşılama hızına sevinebiriz. Ancak bu küresel bağışıklığa yalnızca bir adım ve virüs, dünyanın çoğunluğu aşılamadığı takdirde yeni varyantlarla insanlığı tehdit etmeye devam edecek” diyen Le Drian, aşıların yoksul ülkelere ulaşmasını hedefleyen Birleşmiş Milletler’in Covax planının daha fazla ivmeye ihtiyacı olduğunu da kabul etti.

"SADECE DAYANIŞMA MESELESİ DEĞİL"

Le Drian, sözlerine "G7 liderlerinin daha ileri gitmesi gerekiyor. Dağıtımı hızlandırmalıyız. Ayrıca Afrika'da üretim kapasitesi oluşturmak için bir strateji oluşturmak için Afrikalılarla birlikte ortaklıklarda bulunmalıyız.Aşıların doğru insanlara ulaşmasını sağlamak için daha fazlasını yapmalıyız. Bu sadece bir dayanışma meselesi değil. Bu kendimiz için bir kişisel çıkar ve verimlilik meselesi" şeklinde devam etti.

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