Fransa Dışişleri Bakanı: Gazze'deki sistematik saldırılar durmalı

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Daniele Obono, Ulusal Meclis'teki oturumda Sejourne'ye hitap etmek üzere söz aldı.



Obono, Fransa'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasını desteklemesini, ayrıca İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını talep etti.



Milletvekilinin ardından söz alan Sejourne, Fransa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında, bir denge çizgisinin olduğu yorumunda bulundu.



Fransız Bakan, "İsraillilere, hukuka saygının herkes için bağlayıcı olduğunu kesin bir şekilde söylüyoruz. Gazze'deki sistematik saldırılar durmalı." ifadelerini kullandı.



Sejourne, "Kelimelerin bir anlamı var. Yahudi devletini soykırımla suçlamak ahlaki bir eşiği aşmaktır. Soykırım kelimesi, siyasi amaçlar için kullanılamaz" diye konuştu.