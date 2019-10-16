Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Fransa vatandaşı dokuz kadının Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolündeki kamptan kaçtığını açıkladı.



Suriye'de tutulan DAEŞ'lilerin yargılanması konusunu görüşmek üzere yakında Irak'i ziyaret edeceğini söyledi. Ancak ziyaretin zamanı hakkında bilgi vermedi.



Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian bu sabah katıldığı bir televizyon programında, DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde toplanmasını önerdiklerini, AB'nin bu konuda ortak çağrı yapacağını da duyurdu.



Suriye'nin kuzeydoğusunda sadece El Hol kampında yüzde 94'ü kadin 68 bin kişi bulunuyor. El Hol dışındaki yedi kampta 12 binden fazla DAEŞ'linin tutulduğu biliniyor.



El Hol'dakilerin 11 bini, diğer kamplardakilerin 4 bini yabancı ülke vatandaşı. Türkiye operasyon yaptığı bölgede DAEŞ'lilerin tutulduğu bir hapishaneyi boş bulmuştu.