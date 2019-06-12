Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ele alınacağı kaydedildi.