Fransa, Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderildiği iddiasını yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Charles de Gaulle uçak gemisinin İran savaşı için Akdeniz’e gönderildiği iddiasını reddetti.

Bakanlığın sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için kurduğu French Response isimli hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisinin Orta Doğu’da yaşanan gerilim bağlamında Doğu Akdeniz’e yönlendirildiğine ilişkin bir haberin alıntılandığı paylaşımda, bu bilginin doğru olmadığı aktarıldı.

Fransız kanalı BFMTV; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve buna karşılık İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermesi üzerine Charles de Gaulle ve ona bağlı gemilerin Baltık Denizi’ndeki görevlerini yarıda keserek Doğu Akdeniz’e gönderildiğini öne sürmüştü.