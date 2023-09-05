Fransa elektronik sigaraları yasaklıyor

Planın sigaraya yönelik yeni bir vergi artışı içermediğini ifade eden başbakan, "Fakat bu, tütün tüketimi konusunda tedbirli olmadığımız anlamına gelmiyor" dedi.



Belçika'da çevrimiçi satışlar yasaklandı. İrlanda'da yasaklama konusunda ulusal bir istişare süreci devam ediyor. Almanya'da ise hükümet aromalı e-sigaraları yasakladı.



Avustralya, elektronik sigaraları yalnızca reçeteyle satma, nikotin içeriğini azaltma ve aromalarını kısıtlama adımları attı.



Yeni Zelanda'da, tek kullanımlık elektronik sigaraların çoğunun yasaklanması ve çocuklara yönelik pazarlamanın kısıtlanmasıyla benzer adımlar atıldı.



İrlanda'da yapılan araştırmalar, e-sigara kullanan gençlerin sigaraya başlama olasılığının, kullanmayanlara göre beş kat daha fazla olduğunu gösteriyor.