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Fransa emeklilik reformunda geri adım mı atacak? Macron'dan açıklama

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi planlarına ilişkin protestolar devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi. Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.

Fransa emeklilik reformunda geri adım mı atacak? Macron'dan açıklama
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'da emeklilik yaşının yükseltilmesi planlarına ilişkin protestolar sürerken, Cumhurbaşkanı 'dan dikkak çeken açıklama geldi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.

reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.

Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı.

KRAL 3. CHARLES'IN ZİYARETİ ERTELENDİ

Macron, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Paris ziyaretinin "gösteriler arasında ağırlamanın ciddiyetsizlik olarak algılanacağı için" ertelendiğini belirtti.

3. Charles'ın ziyaretini ülkede sükunet sağlandığında organize etmek gerektiğini belirten Macron bu ziyaretin yaz başında olabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtilmişti.

FRANSA'DA EMEKLİLİK REFORMU PROTESTOLARI

Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu

Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.

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