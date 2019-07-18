Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Erbil'de dün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.
Fransa'nın şehit olan Türk diplomatın ve saldırının diğer kurbanlarının ailelerine başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, Fransa'nın Irak ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
Irak'ın Erbil kentinde dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, bir Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Fransa Erbil'deki saldırıyı şiddetle kınadı
Anadolu AjansıDünya
Fransa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı. Fransa, "Fransa, Erbil'de dün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Erbil'de dün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.