Fransa erken seçime gidiyor: İlk tur pazar günü

Fransa pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki yenilgi üzerine aldığı kararla erken seçimlerin ilk turu yapılacak. İkinci tur 7 Temmuz'da. Anketler aşırı sağın birinci parti çıkacağını gösteriyor.

Fransa erken seçime gidiyor: İlk tur pazar günü

'da, pazar günü parlamentonun yenileneceği erken genel seçimin ilk turu yapılacak.

Siyasi parti ve ittifakların temsilcileri, seçim öncesi canlı yayında kozlarını paylaştı.

Münazaraya, aşırı sağcı Jordan Bardella, Başbakan Gabriel Attal ve sol ittifakı temsilen Olivier Faure katıldı.

Canlı yayında zaman zaman tansiyon arttı. Başbakan Attal, Bardella'ya yüklendi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin eski lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı'nın başkomutan unvanının sembolik olduğunu, yetkinin başbakanda bulunduğunu gündeme getirmişti.

Başbakan Attal, Bardella'ya buradan yüklendi.

"Le Pen, bu sözleriyle, Ulusal Birlik'in seçimi kazanması halinde Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında tartışma yaşanacağına dair açık mesaj verdi." dedi.

Ukrayna Savaşı da tartışmada önemli bir başlıktı.

MACRON SEÇİM KARARI ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı , partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcıların gerisinde kalınca parlamentoyu feshedip erken seçim kararı almıştı.

Macron'un bu kararı büyük tepki toplamaya devam ediyor.
Zira anketler, Ulusal Birlik'in seçimden birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor.

Sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi ikinci, Macron'un ittifakının üçüncü olacağına işaret ediyor.

Fransa erken seçime gidiyor: İlk tur pazar günü - 1

ANKET SONUÇLARI

Anket sandığa aynen yansırsa Ulusal Birlik'in 28 yaşındaki lideri Jordan Bardella, yeni hükümetin başbakanı olabilir.

Bardella başbakan olursa 'nın tarihinde ilk kez aşırı sağcı bir hükümet işbaşı yapacak.

Ancak Bardella, başbakanlık görevini, 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğu elde etmesi halinde kabul edeceğini ilan etti.

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