Fransa erken seçime gidiyor: İlk tur pazar günü

Fransa'da, pazar günü parlamentonun yenileneceği erken genel seçimin ilk turu yapılacak.



Siyasi parti ve ittifakların temsilcileri, seçim öncesi canlı yayında kozlarını paylaştı.



Münazaraya, aşırı sağcı Jordan Bardella, Başbakan Gabriel Attal ve sol ittifakı temsilen Olivier Faure katıldı.



Canlı yayında zaman zaman tansiyon arttı. Başbakan Attal, Bardella'ya yüklendi.



Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin eski lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı'nın başkomutan unvanının sembolik olduğunu, yetkinin başbakanda bulunduğunu gündeme getirmişti.



Başbakan Attal, Bardella'ya buradan yüklendi.



"Le Pen, bu sözleriyle, Ulusal Birlik'in seçimi kazanması halinde Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında tartışma yaşanacağına dair açık mesaj verdi." dedi.



Ukrayna Savaşı da tartışmada önemli bir başlıktı.



MACRON SEÇİM KARARI ALMIŞTI Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcıların gerisinde kalınca parlamentoyu feshedip erken seçim kararı almıştı.



Macron'un bu kararı büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Zira anketler, Ulusal Birlik'in seçimden birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor.



Sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi ikinci, Macron'un ittifakının üçüncü olacağına işaret ediyor.

