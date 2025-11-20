Fransa Genelkurmay Başkanı'nın sözleri tartışma yarattı: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun

Fransa Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı General Fabien Mandon’un Rusya tehdidine karşı yaptığı uyarı, ülkede sert tartışmalara yol açtı.

Mandon, Fransa’nın savaş durumunda “kimliğini korumak için acı çekmeye ve gerekirse çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiğini” söyledi. Bu sözler, muhalefet tarafından “savaş kışkırtıcılığı” olarak nitelendirildi.

MUHALEFET: “SAVAŞA SÜRÜKLEMEYİN”

La France Insoumise (LFI) ve sol partiler, Genelkurmay Başkanı’nın sözlerini “kabul edilemez” olarak tanımladı. Komünist Parti lideri Fabien Roussel, “51 bin savaş anıtı yetmedi mi? Savunmaya evet, savaş çığırtkanlığına hayır” ifadelerini kullanarak Macron yönetimini eleştirdi. Aşırı sağ Rassemblement National (RN) da tepki göstererek, Fransızların “Ukrayna için ölmeye hazır olmadığını” savundu.

SAVUNMA BAKANI: “SÖZLERİ ÇARPITILDI”

Tartışmalar üzerine Savunma Bakanı Catherine Vautrin, General Mandon’un sözlerinin “siyasi amaçlarla bağlamından koparıldığını” söyleyerek, görevinin tehditleri değerlendirmek ve muhtemel savaş senaryolarına karşı ülkeyi hazırlamak olduğunu belirtti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nicolas Vaujour da “komutanın görevi, olası riskleri öngörmektir” diyerek Mandon'a destek verdi.

FRANSA, RUSYA'YLA SAVAŞA HAZIRLANIYOR

General Mandon, daha önce de Fransa’nın 3-4 yıl içinde Rusya ile Avrupa’da daha geniş bir çatışma riskiyle karşılaşabileceğini söylemişti. Ülkenin 2025 Ulusal Stratejik İncelemesi de, Fransa’nın 2027-2030 arasında yüksek yoğunluklu bir çatışmaya ve siber saldırılar gibi “hibrit tehditlerin” artmasına hazırlık yapması gerektiğini belirtiyor.

Hükümet, risk bilincini artırmak amacıyla vatandaşlara afetlerden siber saldırılara kadar çeşitli tehditlere karşı davranış ve hazırlık önerileri içeren bir rehber de yayınladı ve vatandaşlardan bir “acil durum kiti” oluşturmasını istedi.