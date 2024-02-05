Fransa, Herson saldırısı nedeniyle Rusya büyükelçisini çağıracak

İki Fransız insani yardım çalışanının geçen hafta Ukrayna'ya düzenlenen Rus saldırısında öldürülmesin ardından Fransa'nın, Rusya elçisini büyükelçiliğe çağıracağı bildirildi.



Ukrayna'nın güneyindeki Herson'a, 1 Şubat'ta düzenlenen Rusya saldırısında iki Fransız gönüllü yaşamını yitirirken üçü de yaralanmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, saldırıyı "barbarlık" olarak nitelendirmişti.



Fransız bir diplomatik kaynak, bugün yaptığı açıklamada, "Fransa Rusya'ya yönelik saldırı kınamasını yineleyecektir. Ayrıca Fransa'yı hedef alan dezenformasyondaki artışı da kınayacaktır" dedi.