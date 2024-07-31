Fransa İçişleri Bakanı'na "veba virüslü mektup" gönderildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e veba analizi pozitif çıkan şüpheli bir mektup gönderildi. Fransız polisi, Darmanin'e hitaben yazılan ve veba testi pozitif çıkan şüpheli bir mektubu araştırıyor.



Telegraph'ta yer alan habere göre mektup Fransa'nın Dijon kenti yakınlarındaki bir posta merkezinde bulundu ve İçişleri Bakanı Darmanin tarafından değerlendirilmek üzere Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix belediye binasına gönderildi.

DAMGALANMAMIŞ ZARF ŞÜPHE UYANDIRDI



Polis, arkasında açıklanmayan "yazılar" bulunan damgalanmamış zarfın şüphe uyandırması üzerine çağrıldı. Zarfın içinde siyah barut ve ırkçı hakaretler içeren bir mektup bulundu.



Polisin kimyasal, biyolojik, nükleer, radyolojik ve patlayıcı maddelerle ilgilenen birimi tarafından yapılan ön testlerde, Orta Çağ'da milyonlarca insanın ölümüne yol açan veba hastalığı için "pozitiflik" tespit edildi.



Darmanin dün, Paris'te yüksek hızlı tren ağını hedef alan sabotajın arkasında aşırı solcuların olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.