Fransa, İngiliz balıkçı teknesine el koydu

Fransa makamları, kendi sularında yasadışı balıkçılık yaptığı iddiasıyla bir İngiliz balıkçı teknesine el koydu.



BBC’nin haberine göre, Manş Denizi’nde el konulan tekne, Boulogne Limanı’nda tutuluyor. Fransız yargı makamları olayla ilgili kovuşturma yürütmeyi değerlendirirken, teknenin limandan ayrılmasına izin verilmiyor.



YASADIŞI AVCILIK SUÇLAMASI



Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre, tekne, perşembe gecesi Fransa Donanması tarafından denizde durdurulmuştu. Teknedeki mürettebatın ruhsatsız bir şekilde Fransa karasularında balık avladığı iddia edildi.



Söz konusu olay, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşma kapsamında AB ülkelerinin balıkçı teknelerinin 12 yıl daha İngiliz karasularına erişim sağlamasının yolunun açılmasının ardından yaşandı. İngiliz balıkçılar, Başbakan Keir Starmer'ın bu adımına tepki göstermişti.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından bir açıklama yaparak Fransa’daki bir İngiltere vatandaşına destek sunduklarını ve yerel makamlar ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Hükümet sözcüsü de “Tekne Fransız balıkçılık makamları tarafından soruşturmaya tabi tutulurken, şu anda daha fazla yorumda bulunamıyoruz” dedi.



MUHAFAZAKARLARDAN “ÇİFTE STANDART” SUÇLAMASI



Fransa Sahil Güvenliği’ne göre, donanma devriye gemisi Pluvier, 23 Mayıs’ta Fransız karasularında denetim yaparken burada lisansı olmadan faaliyet gösteren bir İngiliz balıkçı teknesi olduğu görüldü. Tekne, bunun üzerine “kovuşturma başlatmak amacıyla” Boulogne’a yönlendirildi.



Öte yandan, yaşanan bu durum, İngiltere’de ana muhalefette olan Muhafazakar Parti tarafından tepki ve eleştiriyle karşılandı. Muhafazakarlar, Fransa makamlarını “utanmaz çifte standartlarla” suçladı.



Gölge İçişleri Bakanı Chris Philp, Fransa’nın Manş Denizi’ni geçen mülteci teknelerini durduramadığını belirterek Fransa’yı “denizde hiçbir eylem almamakla ve çoğu zaman yasadışı göçmenleri İngiltere sularına getirmekle” suçladı.

Philp, “Ancak İngiliz bir balıkçı gemisi Fransız sularında olduğunda birdenbire sihirli bir şekilde eyleme geçebiliyorlar. Eğer Fransızlar artık botlara engel olabiliyorsa o halde içinde yasadışı göçmenlerin olduğu botları da durdurmaya başlayabilirler - ki bu uluslararası hukuk uyarınca yapmakla yükümlü oldukları bir şey” dedi.

