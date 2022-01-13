Fransa, İngiltere’ye uyguladığı Covid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

Fransa hükümeti, İngiltere’ye uyguladığı Covid-19 kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. Yapılan yeni düzenlemeye göre, yarından itibaren yolcular karantinaya girmeyecek ve seyahat nedeni belirtmeyecek.

Haberler - İHA 13.01.2022 - 14:30

Fransa, İngiltere’ye uyguladığı Covid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

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hükümeti, yarından itibaren ’den gelen yolculara uygulanan zorunlu karantina ve seyahat nedeni belirtme kuralını kaldırarak, tedbirleri gevşetme kararı aldı.

Başbakan Jean Castex tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren İngiltere’den ülkeye girecek aşılı yolcuların seyahat etme şartı belirtmesine ve zorunlu karantinaya girmesine gerek olmayacağı belirtilerek, tüm yolculardan son 24 saate ait negatif Covid-19 test sonucunun istenmeye devam edileceği aktarıldı.

Fransız hükümeti, Omicron mutasyonunun artık her iki ülkede de yaygın olması nedeniyle seyahat kısıtlamalarına gerek olmadığını belirterek, kuralların aşısız kişiler için değişmeden uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Fransa, 16 Aralık 2021’de İngiltere’den gelen yolcuların 7 gün boyunca karantinada tutulacağını ve karantinanın ülkede yapılan testin negatif çıkmasıyla son bulacağını bildirmişti.

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