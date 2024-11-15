Fransa-İsrail futbol maçı Paris'te protesto edildi

Filistin yanlısı protestocular, Halk Cephesi Meydanı’nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" pankartları açarak İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Gösteride iki sarı futbol topu üzerine kırmızı kalemle "Gazze soykırımını durdurun" yazıldı.



Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine destek verdiğini iddia ettiği Fransa'ya eleştirilerde bulunarak, ülkenin İsrail’i diplomatik ve askeri alanda izole etmesi gerektiğini söyledi. Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) üyesi Milletvekili Eric Coquerel de gösteriye katılarak benzer bir tavır sergiledi.



Fransız güvenlik güçleri, Saint-Denis'teki Stade de France’ta oynanan Fransa-İsrail maçı sırasında olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Paris genelinde toplamda 4 bin polis ve jandarma görev yaptı, ayrıca stat çevresinde güvenlik alanı oluşturuldu ve stada Filistin bayraklarının getirilmesi yasaklandı.