Fransa, İsrail ve Lübnan uçuşlarını askıya aldı

Air France yolcu hizmetlerinin bildirdiğine göre Fransa ile Tel Aviv ve Beyrut arasındaki uçuşların tamamı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle en az pazartesi gününe kadar iptal edilecek.

İki ülkeye yapılacak seferlerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

LÜBNAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığına karşı önleyici saldırı başlattı.



izbullah ise örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı. İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hâl ilan edilirken Tel Aviv Belediyesi, 240 sığınağın kullanıma açıldığını duyurdu.

Pentagon, "Amerika İsrail'i, İran ve bölgedeki vekillerinin saldırılarına karşı savunacak" dedi. Öte yandan İsrail'in güney Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü. Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” açıklamasını yaptı.