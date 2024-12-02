Fransa, İsrail'i uyardı: "Ateşkes en az 52 kere ihlal edildi"

İsrail'deki bazı haber kaynakları, Fransa'nın İsrail'i pazar günü özel olarak uyardığını bildirdi.



Fransa hükümeti, İsrail'i Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmeye devam ederse anlaşmanın tehlikeye girebileceği konusunda uyardı.

52 KEZ İHLAL EDİLDİ



Ynet'e göre Paris, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından en az 52 ihlal kaydetti ve bu ihlaller en az üç Lübnanlı sivilin ölümüne yol açtı.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesi yer alıyor.



Fransız yetkililerin ayrıca, İsrail'in başkent Beyrut üzerinde alçak irtifa drone uçuşlarına devam etmesi konusunda endişelerini dile getirdiği bildirildi.

"LÜBNAN'A ZAMAN TANINMALI"



Ynet'e göre bir Fransız yetkili, "Lübnanlılar ateşkesi sürdürme ve Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yeniden varlık göstermesini engelleme konusunda tamamen kararlılar, ancak kendilerini kanıtlamaları için onlara zaman tanınmalı." dedi.



İsrail, uluslararası izleme komitesinin önümüzdeki haftanın başına kadar faaliyete geçmeyeceğini iddia ederek eylemlerini savundu. İsrailli yetkililerin bildirdiğine göre, o zamana kadar ordu, Hizbullah tarafından algılanan herhangi bir ihlale güçle karşılık verecek.

ATEŞKES GEÇTİĞİMİZ HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi.



Cuma günü, her iki taraf da diğerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.