Fransa, İsrail'in Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı açıklamasından endişeli

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris yönetiminin, İsrail makamlarının "Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı" yönündeki açıklamasından ciddi endişe duyduğu belirtildi.



Açıklamada, bölgede son günlerdeki sistematik bombardımanlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği anımsatılırken, "Fransa, ateşkese götürecek bir (insani) aranın derhal sağlanması çağrısını güçlü bir şekilde yineliyor" ifadesine yer verildi.



Dünya genelinde her zaman ve her yerde sivillerin korunması için geçerli olan uluslararası insancıl hukuk ilkelerine atıft yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivil halkı korumak için somut önlemler alması gerektiğine işaret edildi.



Açıklamada, Fransa'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 22 Aralık'ta (BMGK) 2720 sayılı kararın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu kaydedilirken, bu kararın Gazze'deki sivil halka daha fazla insani yardımın acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.



Fransa'nın bu bağlamda, İsrail'i, Gazze Şeridi'ne insani yardımın erişimini kolaylaştırmaya ve bu yardımın erişimi için gerekli tedbirleri almaya çağırdığı ifade edilen açıklamada, Gazze'ye tüm erişim yollarının kullanımının kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.



Açıklamada, Kerem Şalom sınır kapısında, acil olarak ve topyekûn hizmet verilmesi istendi.



Yaklaşık 2 aydır Gazze'ye çok az ve yetersiz seviyede insani yardımın girmesiyle bölgedeki sağlık ve insani durumun kötü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buradaki sivil halkın yetersiz beslendiği hatta açlık çektiği değerlendirmesine yer verildi.



Açıklamada, bölgedeki yaralıların ve hastaların tedavi olamadığı kaydedildi.

