Fransa: İsrail'in Lübnan'da herhangi bir kara harekatına karşıyız

Fransa, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını talep etti.

Fransa: İsrail'in Lübnan'da herhangi bir kara harekatına karşıyız

Lübnan'ın başkenti 'ta dün Hasan Nasrallah'ın bombardımanında öldürülmesinden sonra Orta Doğu'da savaşın genişlemesi endişeleri ortaya çıkarken, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.

Barrot görüşmede, Paris'in "Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının derhal durmasını" istediğini iletti ve 'nın "herhangi bir kara operasyonuna karşı olduğunu" vurguladı.

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