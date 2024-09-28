Fransa: İsrail'in Lübnan'da herhangi bir kara harekatına karşıyız
Fransa, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını talep etti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün Hasan Nasrallah'ın İsrail bombardımanında öldürülmesinden sonra Orta Doğu'da savaşın genişlemesi endişeleri ortaya çıkarken, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.
Barrot görüşmede, Paris'in "Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının derhal durmasını" istediğini iletti ve Fransa'nın "herhangi bir kara operasyonuna karşı olduğunu" vurguladı.
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