Fransa: İsrail'in Lübnan'da herhangi bir kara harekatına karşıyız

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün Hasan Nasrallah'ın İsrail bombardımanında öldürülmesinden sonra Orta Doğu'da savaşın genişlemesi endişeleri ortaya çıkarken, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.



Barrot görüşmede, Paris'in "Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının derhal durmasını" istediğini iletti ve Fransa'nın "herhangi bir kara operasyonuna karşı olduğunu" vurguladı.