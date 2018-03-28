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Fransa kahraman jandarmaya veda ediyor

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Fransa'yı geçtiğimiz cuma günü sarsan rehine eyleminin kahramanı jandarma bugün uğurlanıyor. Kadın rehine ile yer değiştirdikten sonra öldürülen jandarmanın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Macron da katılıyor.

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Fransa'da jandarma Arnaud Beltrame Trebes kasabasında bir markete düzenlenen saldırıda gönüllü olarak kadın rehiniyle yer değiştirmişti.

Kahraman jandarma böylece rehinenin hayatını kurtarmıştı. Markete girdikten sonra saldırganın vurarak ağır yaraladığı 44 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame kaldırıldığı hastanede cumartesi günü yaşamını yitirmişti.

İşte Fransızların kahraman ilan ettiği o jandarma için bugün başkent paris'te cenaze töreni düzenleniyor. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 45 yaşındaki Beltrame'in "olağanüstü bir cesaret gösterdiğini ve bir kahraman olarak yaşamını yitirdiğini" söyledi.

Paris'teki törenin ardından kahraman jandarmanın naaşı, toprağa verilmek üzere Karkason kentine gönderilecek.

Beltrame ayrıca Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı "Legion d'Honneur"a layık görüldü.

Fransa'da geçtiğimiz cuma günü Trebes ve Carcassonne kentlerinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

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