Fransa, Kick'e dava açıyor: "Dijital Vahşi Batı'ya düzen getireceğiz"

Fransa, kullanıcılarından Raphaël Graven’in (Jean Pormanove) canlı yayında ölümünün ardından, Avustralya merkezli video platformu Kick’e ihmal iddiasıyla dava açıyor.



46 yaşındaki Graven, Nice’te bir yayında aşırı zorluklar ve şiddet içerikli aktiviteler gösterirken hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Graven’in birden fazla kişi tarafından tokatlandığı, yumruklandığı ve boğulmaya çalışıldığı görüldü. Ancak bağımsız doğrulama yapılmadı.

Otopsisi ise, ölümün travma veya üçüncü şahıs etkisiyle* gerçekleşmediğini ortaya koydu.

"KICK BENİM SAVAŞIM"

Fransa Dijital İşler ve Yapay Zeka Bakanı Clara Chappaz, Kick’in “tehlikeli içerikleri” engellemede başarısız olduğunu ve platformun 2004 tarihli çevrimiçi içerik yasasını ihlal ettiğini söyledi. Chappaz, “Dijital Vahşi Batı’ya düzen getirmek için mücadele ediyorum. Kick, benim savaşım ve platformu mahkemeye veriyorum” dedi.



Chappaz'ın açıklamalarının yanında, Paris savcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma, Kick’in kişisel bütünlüğe yönelik kasıtlı saldırı videolarını bilerek yayınlayıp yayınlamadığını ve platformun AB Dijital Hizmetler Yasası’na uygun davranıp davranmadığını inceleyecek.



Kick, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Graven’in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilemiş, Fransızca içeriklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçireceklerini söylemişti.

Kick, Twitch benzeri bir video yayın platformu olmakla birlikte, kumar, cinsel içerikli veya şiddet ve aşağılayıcı içeriklere karşı otomatik yaptırımlar uygulamayan moderasyon politikasıyla biliniyor.