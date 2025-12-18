Fransa kırmızı alarma geçti. Süper grip Avrupa'yı sarsıyor

Avrupa'yı kasıp kavuran süper grip salgını Fransa'da yapılan grip aşısı kampanyasına rağmen etkili oluyor. Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'nün sonuçları konusunda uyardığı süper gripten en çok etkilenen ülkelerden oldu. Yetkililer de Noel ve tatil dönemlerinde hasta sayısının artması halinde sağlık sisteminde yoğunluklar yaşanacağını düşünüyor.

Halk sağlığı hizmetinin açıklamasına göre, 8-14 Aralık tarihleri ​​arasında grip ile ilgili vakalar tüm yaş gruplarında artmaya devam etti.

Fransız Halk Sağlığı Servisi'nin tahminlerine göre Noel tatili ve yılbaşı tatiliyle birlikte vatandaşların etkileşimlerinin yoğun olması nedeniyle salgının zirve noktaya ulaşması bekleniyor. Bu durumun ülke hastaneleri ve sağlık sistemlerinin üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.