Fransa: Lecornu bir haftada ikinci hükümeti kurdu

Fransa'da siyasi çalkantı bitmek bilmiyor. Kurduğu bir önceki hükümette yaşanan anlaşmazlığın ardından kısa sürede istifasını sunan ancak Cumhurbaykanı Macron tarafından 10 Ekim'de yeniden başbakan atanan Lecornu ikinci hükümetini açıkladı.

Lecornu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kuruldu." dedi. "Kişisel ve partizan çıkarların üstünde davranarak hükümette yer alan herkese teşekkür ettiğini" dile getiren Lecornu "tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu" vurguladı.

BAKANLAR KURULU

Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı, Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.



BÜTÇE KRİZİ

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görevinin ardından 2025 bütçe görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı. Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri oldu.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atadı. Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etti. Macron ise 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atadı.