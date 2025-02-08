Fransa lideri Macron'dan Türkiye ile  "olumlu gündem" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti.

Fransa lideri Macron'dan Türkiye ile  "olumlu gündem" açıklaması

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini ifade etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, bölgesel meseleleri ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Macron, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki şiddetli depremlerde mağdur olan ailelerin ve Türk halkının yanında olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Suriye'de toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, Fransa'nın, bu ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, görüşmede Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini kaydetti.

İki lider, yakın iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.

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