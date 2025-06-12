Fransa Meclisi'nde "İsrail" tepkisi: Salonu terk ettiler

İsrail'in Madleen gemisi aktivistlerini gözaltına alması ve sonrasında yaşanan insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri Fransa Parlamentosu'nda da tartışmaya yol açtı.

Milletvekilleri,, "Aktivistler manipülasyon peşinde" diyen Fransa Başbakanı François Bayrou'yu protesto ederek salonu terk etti.

Gemideki 12 aktivistten 4'ü Fransız. Bu isimlerden Rima Hassan, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden bir Avrupa Parlamentosu üyesi.