Fransa Meclisi'nde "İsrail" tepkisi: Salonu terk ettiler

Fransa Parlamentosu'nda milletvekilleri, "Aktivistler manipülasyon peşinde" diyen Fransa Başbakanı François Bayrou'yu protesto ederek salonu terk etti.

Fransa Meclisi'nde "İsrail" tepkisi: Salonu terk ettiler

'in Madleen gemisi aktivistlerini gözaltına alması ve sonrasında yaşanan insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri Parlamentosu'nda da tartışmaya yol açtı.

Milletvekilleri,, "Aktivistler manipülasyon peşinde" diyen Fransa Başbakanı François Bayrou'yu protesto ederek salonu terk etti.

Gemideki 12 aktivistten 4'ü Fransız. Bu isimlerden Rima Hassan, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden bir Avrupa Parlamentosu üyesi. 

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