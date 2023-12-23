Fransa Nijer'den çekildi

Afrika ülkesinden kalkan son uçakta 154 Fransız askeri vardı. Çekilmenin ardından başkent Niamey'deki Fransız üssü Nijer güçlerine geçti.



Yönetimdeki cunta ve destekçileri, Fransız askerinin çekilmesini sevinç gösterileri ile kutladı.



Temmuz ayında darbe ile işbaşına gelen rejim, yabancı askerlerden ülkeyi terk etmelerini istemişti.



Fransız ordusu, darbeden önce ülkede 1500 personel bulunduruyordu. Askerler teröre karşı operasyonlara katılıyordu.

Afrika'nın Sahel bölgesi terör eylemlerinin en sık yaşandığı yer konumunda.