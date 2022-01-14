Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı. Fransa Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği belirtildi.Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının "faydalı alternatif" olacağı aktarıldı.Novavax'ın geliştirdiği Covid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen beşinci aşı oldu.Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Covid-19 aşısı onaylanmıştı.