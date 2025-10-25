Fransa: "2026’da Ukrayna’ya konuşlanmaya hazırız"

Fransa Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Pierre Schill, Ulusal Meclis Savunma Komitesi’nde yaptığı konuşmada, “Güvenlik garantileri kapsamında, Ukrayna’nın yararına olacak şekilde gerekirse birlik konuşlandırmaya hazırız” dedi.



Planlanan çerçeveye göre, “İstekli Ülkeler Koalisyonu” adını taşıyan inisiyatif kapsamında Fransa ve İngiltere öncülüğünde oluşturulacak Avrupa güçleri, savaşın durması halinde iki aşamalı bir şekilde Ukrayna’da görev alacak. İlk aşamada, cephe hattı dışında konuşlanarak Ukrayna askerlerini eğitip destek sağlayacaklar. İkinci aşamada ise ABD’nin istihbarat, sınır güvenliği, silah ve olası hava savunma desteğiyle sürece katılması bekleniyor.



BFMTV’nin haberine göre Schill, ordunun aynı anda üç ayrı alarm düzeyini yönetebildiğini belirtti: ulusal acil durumlara 12 saat ile 5 gün arasında müdahale edebilecek 7 bin askerlik kuvvet, 2026 için planlanan NATO Müttefik Müdahale Gücü ve olası Ukrayna görevi.

RUSYA'YLA DOĞRUDAN ÇATIŞMA PLANI

Açıklama, Fransa Genelkurmay Başkanı’nın ülkenin üç ila dört yıl içinde Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olması gerektiğini söylemesinden bir gün sonra geldi.



Fransa son aylarda Rusya’nın “birincil tehdit” haline geldiği yönündeki değerlendirmelerini sıklaştırdı. Eski Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, temmuz ayında “Rusya tüm tehditlerin bir parçası” demiş, Kremlin’in Fransa’yı öncelikli hedeflerinden biri haline getirdiğini vurgulamıştı.



Yeni Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da Ekim ayında benzer bir uyarıda bulunarak, Fransa’nın yeniden silahlanma programının bu tehdit değerlendirmesine dayandığını ve bütçe kısıtlamalarına rağmen savunma kapasitesinin artırılacağını söyledi.