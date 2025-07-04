Fransa polisinden göçmenlere müdahale: Denizdeki botu bıçakla deldiler

Fransa polisi, göçmenlere karşı yeni bir “strateji” geliştirerek sudaki göçmen botunu bıçaklarla deldi. Bunun aynı zamanda bir ilk olduğu bilgisi verildi.

Fransa’nın denizcilik kanununda bu bağlamda yapılacak değişikliğin ilgili makamlara göçmenlerin Manş Denizi’ni geçmesine engel olma konusunda daha fazla yetki verilmesini öngördüğü, polislerin son eyleminin de bu değişimin ‘öncüsü’ olduğu belirtildi.



The Times gazetesinin haberine göre, yasa değişikliğini uygulamaya hazırlanan Fransa polisi, bugün sabah saatlerinde “kaotik sahnelerin” yaşanmasına sebep oldu. Polisler, göçmenlerin suyun içindeyken binmeye çalıştığı şişme botu bıçaklarla deldi.



“POLİS, YASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANIYOR”



Gazetenin edindiği bilgilere göre, bu, Fransa’daki ilgili kanun değişikliğinin bir “öncüsü” olma özelliği taşıyor. Kanun değişikliği, “Compagnie de Marche” özel polis biriminden memurların göçmen botlarının Manş Denizi’ni geçmesine engel olmak için sığ sulara girmesine izin verecek. The Times’a konuşan ve söz konusu “taktiklere” aşina bir kaynak, polis memurlarının “bu değişime hazırlandığını” savundu.



Fransa’da özel kamu düzeni yetkileri bulunan ve toplumsal kargaşaya müdahale konusunda eğitim almış olan söz konusu birimin “göçmen geçişlerini engelleme konusunda en etkili olacak şekilde yeni yasanın nasıl hayata geçirileceğine dair kılavuza son şeklini verdiği” ifade edildi.

