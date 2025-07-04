Fransa polisinden göçmenlere müdahale: Denizdeki botu bıçakla deldiler
Fransa’da polis, Manş Denizi’ni geçmesine engel olmak istediği göçmenlerin şişme botunu bıçaklarla deldi. Bunun aynı zamanda bir ilk olduğu ifade edildi.
Fransa polisi, göçmenlere karşı yeni bir “strateji” geliştirerek sudaki göçmen botunu bıçaklarla deldi. Bunun aynı zamanda bir ilk olduğu bilgisi verildi.
Fransa’nın denizcilik kanununda bu bağlamda yapılacak değişikliğin ilgili makamlara göçmenlerin Manş Denizi’ni geçmesine engel olma konusunda daha fazla yetki verilmesini öngördüğü, polislerin son eyleminin de bu değişimin ‘öncüsü’ olduğu belirtildi.
The Times gazetesinin haberine göre, yasa değişikliğini uygulamaya hazırlanan Fransa polisi, bugün sabah saatlerinde “kaotik sahnelerin” yaşanmasına sebep oldu. Polisler, göçmenlerin suyun içindeyken binmeye çalıştığı şişme botu bıçaklarla deldi.
“POLİS, YASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANIYOR”
Gazetenin edindiği bilgilere göre, bu, Fransa’daki ilgili kanun değişikliğinin bir “öncüsü” olma özelliği taşıyor. Kanun değişikliği, “Compagnie de Marche” özel polis biriminden memurların göçmen botlarının Manş Denizi’ni geçmesine engel olmak için sığ sulara girmesine izin verecek. The Times’a konuşan ve söz konusu “taktiklere” aşina bir kaynak, polis memurlarının “bu değişime hazırlandığını” savundu.
Fransa’da özel kamu düzeni yetkileri bulunan ve toplumsal kargaşaya müdahale konusunda eğitim almış olan söz konusu birimin “göçmen geçişlerini engelleme konusunda en etkili olacak şekilde yeni yasanın nasıl hayata geçirileceğine dair kılavuza son şeklini verdiği” ifade edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Bruno Retaailleau’nun bu “taktikleri” gelecek hafta yapılacak İngiltere-Fransa zirvesinde sunması, ardından bu ayın ilerleyen günlerinde hayata geçirmesi bekleniyor.
İNGİLİZ BAKAN “MEMNUNİYETLE KARŞILADI”
İlk olarak BBC’nin kamuoyuna duyurduğu denizde “müdahale” konusunda açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu durumu “memnuniyetle karşıladığını” söyledi. Radio 4 kanalındaki Today programında konuşan Cooper, “Bu, farklı bir strateji; (Fransa polisinin) sığ sularda eyleme geçmesi memnuniyetle karşılanacak bir durum ancak daha geniş çaplı bir eylemde bulunulmasını istiyoruz” dedi.
Gazetenin paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılında bugüne kadar İngiltere’ye küçük botlarla 20 bin 600 göçmen geldi. Bunun ülke için bir rekor olduğu, bir önceki yılla kıyaslandığında göçmen sayısının yüzde 51 arttığı belirtildi.
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