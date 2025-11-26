Fransa raporu: Cep telefonu ve kanser arasında bağlantı yok

Fransa'nın ulusal sağlık güvenliği ajansı ANSES, son bilimsel kanıtların, cep telefonu kullanımıyla kanser arasında bir bağlantı bulunmadığını ortaya koyduğunu açıkladı.

2013 ve 2016’daki önceki değerlendirmeleri güncelleyen yeni bir görüşte, Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Ajansı, MOBI-Kids ve ABD Ulusal Toksikoloji Programı gibi büyük projelerin de dahil olduğu, binden fazla yeni epidemiyolojik ve toksikolojik yayın arasından en sağlam 250 çalışmayı inceledi.

Fransız BFM TV, "Ajans, mevcut verilerin radyo frekansı dalgalarına maruz kalma ile kanser oluşumu arasında nedensel bir ilişki kurmaya imkân vermediği sonucuna vardı" diye bildirdi.

"MARUZ KALMA BİTİNCE TERSİNE DÖNÜYOR"

Cep telefonları, bağlı cihazlar, TV ve radyo vericileri tarafından yayılan radyo frekansı dalgaları yaygın olarak kullanılıyor. Fransa’da 12 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 98’i teknolojisi sürekli gelişen bir cep telefonuna sahip.

Bazı laboratuvar çalışmaları, maruziyet sonrası geçici hücresel değişiklikler gösterse de bilim insanları bu etkilerin maruz kalma sona erdiğinde tersine döndüğünü söylüyor. Hayvan çalışmaları da kanserle ilgili etkilere dair yalnızca sınırlı kanıt sunarken, genişletilmiş insan epidemiyolojik araştırmalarının “kanserlerin ortaya çıkışı konusunda kesin kanıt sağlamıyor” diye ekledi Merckel.

Ajansın fiziksel etkenleriyle ilgili risklerin başındaki isim Oliver Merckel, “Tüm bu verileri hücresel mekanizmalar açısından bir araya getirdiğimizde, sonuç bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığı yönünde” dedi ve bazı deneysel çalışmalarda “ufak sinyaller” bulunduğuna işaret etti.

4G VE 5G'NİN ETKİSİ

Rahatlatıcı bulgulara rağmen ANSES, özellikle daha savunmasız kabul edilen çocuklar arasında doğrudan maruziyetin sınırlandırılması yönündeki uzun süredir geçerli tavsiyesini korudu. “Cep telefonunu vücuttan uzak tutan kulaklık, hoparlör modunu kullanmak veya çekimin iyi olduğu yerlerde arama yapmak maruziyeti önemli ölçüde azaltır” diyen Merckel, ihtiyatlı bir yaklaşımı ve çocuklarda cep telefonunun ölçülü kullanılmasını teşvik etti.

ANSES, kulaklık ve hoparlör kullanımının yaygınlaşması sayesinde cihazlardan doğrudan maruziyet azalmış olsa da 4G, 5G, sosyal medya kullanımı ve daha yoğun anten ağlarının artmasıyla şehirlerde çevresel maruziyetin yükseldiğini belirtti. Ancak bu seviyelerin düzenleyici limitlerin çok altında kaldığı vurgulandı.

ANSES ayrıca doğurganlık ve beyin fonksiyonu üzerindeki olası etkilere işaret eden yeni araştırmaları da öne çıkardı; bu alanlarda daha fazla kanıta ihtiyaç olduğu belirtildi. Ajans, ergenlerde sosyal medya kullanımının etkilerine dair ayrı bir uzman değerlendirmesini ocak ayında yayımlayacak.