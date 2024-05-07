Fransa Refah'a askeri müdahaleyi "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah’a yönelik muhtemel askeri harekatına karşı çıkarak, "Fransa, sivil bir nüfusun zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk çerçevesinde bir savaş suçu olduğunu hatırlatır." dedi.

Fransa Refah'a askeri müdahaleyi "savaş suçu" olarak nitelendirdi

'in 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye tahliye emri vermesinin ardından uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın 1,3 milyon insanın büyük sıkıntılar içinde sığındığı Refah’a yönelik bir İsrail saldırısına kesinlikle karşı çıktığı vurgulanarak, “Dışişleri Bakanı, geçen hafta İsrail ziyaretinde bu mesajı tekrarladı ve Cumhurbaşkanı dün İsrail Başbakanına bu duruşunu bir kez daha ifade etti. Ayrıca Fransa, sivil bir nüfusun zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk çerçevesinde bir savaş suçu olduğunu hatırlatır. Pozisyonumuz açık: Rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil nüfusun korunmasını sağlayacak kalıcı bir ateşkes gereklidir" dedi.

MACRON VE NETANYAHU TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması için müzakereleri başarıyla sonuçlandırması çağrısında bulunmuş, Refah'a yönelik herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtmişti.

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