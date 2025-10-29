Fransa, rıza dışı her türlü cinsel eylemi tecavüz kabul etmeye hazırlanıyor

Fransız senatörler, tecavüzü, rıza dışı yapılan her türlü eylem olarak kabul eden tasarıyı oylamaya hazırlanıyor.



Fransa bu yasayı meclisten geçirirse, rızaya dayalı bir yasa kabul eden son Avrupa ülkesi olacak. Rızaya dayalı tecavüz yasaları şu anda Almanya, Hollanda ve İsveç dahil çok sayıda Avrupa ülkesinde yürürlükte.



Fransa alt meclisinde geçtiğimiz perşembe günü oylanan tasarı, 31'e 155 "evet"le kabul edildi ve Senato'ya gönderildi. Senato, kararını bugün verecek.



Tasarı, suç tanımı yapılırken, rıza kavramının dokunulmazlığını güvence altına alacak.



"SESSİZLİKTE RIZA YOKTUR"



Tasarıyı meclise görüren milletvekillerinden Veronique Riotton, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, oylamaya açılan metnin, "tecavüz kültüründen rıza kültürüne" doğru bir hareketin sinyalini verdiğini söyledi.



Tasarıda "rıza" kavramı şöyle açıklanıyor: “Özgür ve bilgilendirilmiş, spesifik, önceden verilmiş ve geri alınabilir olmalı ve koşullar ışığında değerlendirilmeli. Sessizlik veya tepki vermeme halinde rızanın var olduğu anlaşılmamalıdır."



Metinde ayrıca şu ifadeler yer alıyor: "Cinsel eylem; şiddetle, zorlamayla, tehditle veya beklenmedik anda meydana gelirse rıza yoktur."



KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NE DEDİ?

Hak savunucuları, bu reformu memnuniyetle karşıladı. Ancak daha derin bir toplumsal değişimin de buna eşlik etmesi gerektiğini söylediler.



Fransa Uluslararası Af Örgütü'nden Lola Schulmann, şu açıklamayı yaptı: "Bu, diğer Avrupa ülkelerinin ayak izlerini takip eden, ileriye doğru tarihi bir adım. Ancak yalnızca tek bir adım çünkü toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel şiddette cezasızlığı sona erdirmek için hala uzun bir yol olduğunu biliyoruz."



Kadın Hakları grubu CIDEF de reformun, cinsel eğitimle desteklenmesi, adalet ve polis yetkililerinin de eğitilmesi gerektiğini belirtti.

