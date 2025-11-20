"Fransa, Rusya'ya uranyum transfer etmeyi sürdürüyor" iddiası

Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına rağmen Rusya'ya uranyum transfer etmeyi sürdürdüğü iddia edildi.

İddia, uluslararası çevreci örgüt Greenpeace tarafından dile getirildi. Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırımları altında.

Ulusal basının Greenpeace verilerine dayandırdığı haberlere göre Fransa'nın Dunkerque Limanı'ndan, nükleer santrallerden elde edilen bir düzine konteynere yüklenmiş uranyum, yeniden işlenmek üzere Rusya’ya gönderildi.

İLK KEZ GÖZLEMLENDİ

Hafta sonu gerçekleşen bu sevkiyat ile son üç yılda savaş nedeniyle Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma sürecinde olan Paris'in, Moskova'ya işlenmiş uranyum transferi ilk kez gözlemlendi.

Ayrıca Panama bandıralı Mikhail Dudin gemisi de düzenli olarak Fransa'dan St. Petersburg'a zenginleştirilmiş ya da doğal uranyum taşımak için kullanılıyor.

"YASA DIŞI DEĞİL AMA AHLÂKSIZCA"

Greenpeace Fransa'nın nükleer kampanyasını yürüten Pauline Boyer, basına yaptığı açıklamada, Fransa ve Rusya arasındaki bu ticaretin "yasa dışı değil ama ahlâksızca" olduğunu savundu.

Boyer, Fransa'nın "Ukrayna nükleer santralini işgal eden Rus devlet şirketi Rosatom" ile sözleşmelerini sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Fransız elektrik şirketi Electricite de France (EDF), 2018 yılında Rosatom'un yan kuruluşu olan Tenex ile işlenmiş uranyumun geri dönüşümü için 600 milyon avroluk bir anlaşma imzalamış, bu anlaşma Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlardan etkilenmemişti.