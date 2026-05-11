Fransa Sağlık Bakanlığı: Hantavirüslü yolcunun durumu kötüleşiyor
11.05.2026 09:21
Son Güncelleme: 11.05.2026 09:34
Hantavirüs test örnekleri
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcular ülkelerine gönderiliyor. Bir Fransız ve bir Amerikalı yolcunun testleri pozitif çıktı. Fransa testi pozitif çıkan hastanın durumunun iyi olmadığını söyledi.
Hantavirüs salgını yaşanan MV Hondius adlı gemiden tahliye edilen yolcular ülkelerine gönderiliyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı ülkeye getirilen 5 yolcudan birinin hantavirüs pozitif olduğunu açıkladı. Bakanlık, pozitif yolcunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti. Diğer 4 yolcunun testinin negatif olduğu ifade edilirken yeniden test yapılacağı açıklandı. Fransa Sağlık Bakanlığı Fransa'da şu ana kadar 22 temaslı vakanın tespit edildiğini söyledi.
Fransa'nın ardından ABD'den de benzer bir açıklama geldi. ABD Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hantavirüs salgını yaşanan gemideki 17 Amerikalıdan birinin hantavirüsü kaptığı testinin “hafif pozitif çıktığı” diğer bir yolcunun da hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.
Tüm ABD vatandaşlarının hava yoluyla ABD'ye getirildiği ifade edilirken semptom gösteren iki yolcunun uçağın biyolojik güvenlik ünitelerinde seyahat ettiği ifade edildi. İkinci semptom gösteren yolcunun virüse yakalandığı henüz doğrulanmadı.
3 Türk vatandaşının da bulunduğu gemideki tahliye işlemlerinin ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yapmış, gemide bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirileceği duyurmuştu .
Gemide bulunan 3 Türkün, Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacağı ve sağlık süreçlerinin bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceğine vurgu yapıldı.
Hantavirüsle etkilenen yolcuları taşıyan gemi Hondius
HANTAVİRÜS NEDİR ?
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, gemideki salgında tespit edilen hantavirüs türü, vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde ölümcül olabilen ciddi akciğer hastalığına neden olabiliyor.
Hantavirüsler, genellikle kemirgenler tarafından yayılan ancak nadir durumlarda insandan insana bulaşabilen bir virüs grubu olduğu ifade ediliyor. Sağlık yetkilileri, virüsün yayılma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.