Fransa sıcaktan kavruluyor! 58 bölgede kırmızı alarm verildi, 68 bin hane elektriksiz kaldı

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, Fransa'da ilk büyük elektrik kesintisine yol açtı. Yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki Finistere bölgesinde yaklaşık 68 bin hanenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Finistere Valiliği'nden yapılan açıklamada, elektrik şebekesinde meydana gelen arızanın aşırı sıcaklarla bağlantılı olduğu belirtildi.

EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

Fransız elektrik şebekesi işletmecileri RTE ve Enedis ekipleri gece boyunca onarım çalışmaları yürütse de elektriğin tüm abonelere gün sonundan önce verilmesinin mümkün görünmediği bildirildi.

Kesintinin ilk saatlerinde yaklaşık 106 bin abonenin elektriksiz kaldığı, çalışmalar sonucunda bu sayının 68 bine düştüğü aktarıldı.

58 BÖLGEDE KIRMIZI ALARM

Fransa 'nın elektrik iletim sistemi operatörü RTE, teknik nedenlerle etkilenen hanelerin gün içinde yeniden şebekeye bağlanamayacağını, bağlantıların en erken bu akşam gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Arızaların yaşşandığı Finistere, aşırı sıcaklar nedeniyle en yüksek seviye olan kırmızı alarm verilen 58 Fransız bölgesinden biri oldu. Paris ve çevresine uzanan geniş alanda sıcaklıkların 39 ila 41 derece arasında seyretmesi bekleniyor.