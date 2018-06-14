Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Aquarius gemisi konusunda İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile telefonda görüştü.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Le Drian'ın görüşmede İspanya hükümeti'nin İtalya ve Malta'nın limanlarına yanaşmasına izin vermediği 600'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi "insani nedenlerle" kabul etme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Le Drian, Fransız makamlarının, Fransa Mültecileri Koruma Ofisi (OFPRA) incelemede bulunduktan sonra Aquarius gemisindeki iltica hakkına sahip sığınmacıları ülkesinde kabul ederek İspanya'yı desteklemeye hazır olduğunu doğruladı" ifadesini kullanıldı. Bu önerinin İspanya tarafından olumlu karşılandığı kaydedildi.



İki bakan 28-29 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesinin sığınmacı konusunu derin ve kapsamlı şekilde ele almak için bir fırsat olduğuna değindi.



İtalya, göçmenlerin bulunduğu Aquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermemiş ve Malta'dan geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti. Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, birkaç gün önce 600'den fazla göçmeni taşıyan ancak İtalya ve Malta'nın kabul etmediği Aquarius gemisinin Valencia Limanı'na demirleyeceğini açıklamıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yarın Elysee Sarayı'nda İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştireceği görüşmede bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

