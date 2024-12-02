Fransa siyasi kriz yolunda

Fransa'da hükümet, 2025 bütçesi konusunda Ulusal Meclis'te çoğunluğun desteğini alamadı.



Bugüne kadar kendilerine destek veren aşırı sağcıların hükümeti düşürmek için gensoru önergesi vermeye hazırlandığı bildirildi.



Meclis'in en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, partisinin bütçe taleplerini kabul etmesi için Başbakan Michel Barnier'e bugüne kadar süre vermişti.



Le Pen, taleplerinin kabul edilmemesi halinde hükümetin kaybetmesi kaçınılmaz olan güven oylaması isteyeceklerini ifade etmişti.



AŞIRI SAĞCILARIN TALEPLERİ



Haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Le Pen, hükümetin fiilen görüşmelere son verdiğini söyledi.



Barnier, geçen hafta elektrik vergisi artışından vazgeçerek taviz vermişti ancak RN, emekli maaşlarının da enflasyona paralel olarak artırılmasını istedi.



Ulusal Birlik, ilaç geri ödemelerinde yapılması planlanan kesintilerin iptal edilmesini istedi. Ayrıca Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) bütçesine yaptığı katkının azaltılmasını talep etti.

Barnier ise tasarruf etmek için enflasyon oranından düşük zam yapmak istiyor.



Hükümetin doğalgaz vergisini artırmasının da gerilimi tırmandırdığı kaydedildi.



Le Pen, Fransızların alım gücüne yönelik bütçe tedbirlerinin kabul edilemez olduğunu söylemişti.



40 MİLYAR EUROLUK TASARRUF BÜTÇESİ



Meclis'te çoğunluğun olası gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümetin düşecek. Bu durumda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir başbakan ataması gerekecek.



Parlamentoda aşırı sağcı RN'nin 124 milletvekili bulunuyor. Solcu NFP ittifakının ise 192 koltuğu yer alıyor.



10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamento'ya getirilen 2025 bütçe tasarısında 40 milyar euro tasarruf ve 20 milyar euroluk vergi artışı planlanıyor.

