Fransa Başbakanı Edouard Philippe, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla saldırının ardından halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Sentinelle operasyonunda görev yapan askerlere 500, ilerleyen günlerde de bin 300 askerin katılacağını belirtti.



Bu arada Fransız polisi, Strazburg'da 3 kişiyi öldüren saldırganın yakalanması için fotoğrafını ve bilgilerini paylaştı. Polis, saldırganı görenlerin kendilerine haber vermesini istedi.



Öte yandan, saldırganın bulunması için arama çalışmaları devam ederken, çalışmalarda 720 güvenlik görevlisinin bulunduğu ifade edildi.



Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.



Paris Savcısı Remy Heitz, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti.



Saldırganın 29 yaşındaki Cherif C. olduğunu belirten Heitz, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını kaydetmişti.



Heitz, saldırganın hapiste radikalleştiğini ifade ederek, şüphelinin "Fiş S" olarak adlandırılan izlenilen kişiler arasında yer aldığını ve Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSİ) de takibinde olduğunu söylemişti.



İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Strazburg'daki saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.



Sentinelle (Nöbetçi) operasyonu 7 Ocak 2015'te 12 kişinin öldüğü Paris'teki Charlie Hebdo saldırısının ardından başlatılmıştı.

