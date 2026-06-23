Fransa tarihinin en sıcak gecesini yaşadı

Fransa'da geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede pazartesiyi salıya bağlayan gece, kayıtların tutulmaya başlandığı 1947 yılından bu yana ölçülen en sıcak gece olarak kayıtlara geçti.

Başbakan Sebastien Lecornu, 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

REKOR GECE SICAKLIĞI KAYDEDİLDİ

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'ın ön verilerine göre, ülke genelindeki 30 farklı istasyondan alınan ölçümlerin ortalamasıyla hesaplanan ulusal sıcaklık göstergesi salı sabahı 21,6 dereceye ulaştı. Böylece daha önce 25 Temmuz 2019'da kaydedilen 21,4 derecelik rekor geride bırakıldı.

HÜKÜMET KRİZ TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Aşırı sıcaklar nedeniyle okulların kapatıldığı ve bazı tren seferlerinin iptal edildiği ülkede Başbakan Lecornu, durumun ele alınması için bakanlarla yeni bir kriz toplantısı gerçekleştirdi.

Lecornu, boğulma vakalarını "trajik bir felaket" olarak nitelendirerek, "Bize ulaşan son rakamlara göre 18 Haziran'dan bu yana 40 kişi hayatını kaybetti. Bunların büyük bölümü gençlerden oluşuyor." dedi.

“KRİZİN İLK KURBANLARI”

Boğularak yaşamını yitirenlerin sıcak hava dalgasının ilk kurbanları olduğunu söyleyen Lecornu, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari de günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, hafta sonunun başından bu yana yaklaşık 20 kişinin boğulduğunu belirterek yüzücülere güvenlik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü ülkede özellikle serinlemek amacıyla suya giren vatandaşların daha dikkatli davranmasını istiyor.