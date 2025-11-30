Fransa üç katlı bina yandı, beş kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Meurthe-et-Moselle Valiliğinin açıklamasına dayandırılan ulusal basındaki haberlere göre, vilayete bağlı Nancy şehri yakınlarında bulunan Neuves-Maisons'taki üç katlı binada gece saatlerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu beş kişi hayatını kaybetti.

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.