Fransa, Ukrayna'ya desteğini yineledi

İlk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, burada Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü.



Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Sejourne, dünyada krizlerin artmasına rağmen Ukrayna'nın, Fransa'nın önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu, size gönderdiğimiz kilit mesajlardan biridir. Ukrayna bugün uluslararası hukukun temel değer ve ilkelerini, Avrupa'nın ve Fransızların güvenlik değerlerini savunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.



Ukrayna'nın kendi topraklarında silah sistemleri üretimi kabiliyetini güçlendirmeye kararlı olduklarına dikkati çeken Sejourne, bu konuda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.



Sejourne, ayrıca "Rusya'nın uluslararası hukukun tüm hükümlerine aykırı olarak sivil altyapıları ve evleri vurduğunu görüyoruz. Rusya, şiddetle kınadığımız bu tırmanıştan tek başına sorumludur. BM şartının temel ilkelerini hatırlatarak Fransa'nın gerektiği sürece Ukrayna ile omuz omuza duracağı konusunda sizi temin etmek isterim. Bu tutumumuz değişmeyecektir." dedi.



Bakan Kuleba da özellikle hava savunmasının güçlendirilmesi konusunda Ukrayna'ya sağladığı kapsamlı desteği için Sejourne'ye teşekkür ederek, görüşmede Ukrayna'ya insansız hava araçları, füze tedariki ve diğer konuları ele aldıklarını kaydetti.



Görüşmede NATO'nun Washington zirvesine yönelik adımları koordine ettiklerine işaret eden Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yönelik somut adımların atılacağı takvimi görüştüklerini ifade etti.



Kuleba, "Bu takvim çok açık. Müzakere çerçevesinin onaylanmasına ve hükümetler arası konferansın tarihine karar vermemiz ve ilk hükümetler arası konferansı düzenlememiz gerekiyor. Bu konu Fransız meslektaşımla tamamen örtüşüyor ve Fransa'nın sadece AB entegrasyonunu değil, bu yolda belirli tarihlere uyulmasını da destekleyeceği konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

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