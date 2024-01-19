Fransa, Ukrayna’ya yaklaşık 40 SCALP füzesi gönderecek

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa’nın Ukrayna’ya yüzlerce havadan karaya güdümlü füze ve 40 adet SCALP seyir füzesi göndereceği ifade edildi.



Savunma Bakanı Sebastien Lecornu bu sabah, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in ürettiği taktik tekerlekli araca monte edilmiş CAESAR topçu sistemlerinden 6'sının gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini belirtmişti.



Bakan Lecornu, şirketin Ukrayna için bu yıl 72 topçu sistemi üreteceğini, bunların 12'sinin finansmanının Fransa tarafından sağlanacağını kaydetmişti.