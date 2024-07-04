Fransa ve ABD, Lübnan sınırındaki gerilimi görüştü: Mavi Hat için diplomatik mesaj

ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein, Lübnan sınırında artan gerilimi ele almak için Fransız yetkililerle görüştü.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin bildirdiğine göre Hochstein dün, Paris'te Fransız yetkililerle bir araya gelerek Fransa ve Amerika'nın "Ortadoğu'da sükûneti yeniden tesis etme çabalarını" ele aldığını söyledi.



İki komşu ülke arasındaki sınır çizgisine atıfta bulunan yetkili, "Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, Mavi Hat üzerindeki mevcut çatışmayı diplomatik yollarla çözerek İsrailli ve Lübnanlı sivillerin uzun vadeli güvenlik ve emniyet güvencesiyle evlerine dönmelerini sağlama hedefini paylaşıyor" dedi.

İsraı̇l Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün sınırda tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaparak Lübnan'a saldırı sinayli vermişti.

Gallant, "Lübnan'da gereken her türlü eylemı̇ gerçekleştı̇rmek ı̇çı̇n tam hazırlık durumuna ulaşacağız" dedi.



İsrailli bakan, müzakere yoluyla bı̇r anlaşmaya varmayı tercı̇h ettı̇klerı̇nı̇ ancak "gerekı̇rse nasıl savaşılacağını bı̇ldı̇klerı̇nı̇" sözlerine ekledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ve ihlallerini, uluslararası toplumun engel olmasını gerektiren "yıkıcı ve terör saldırıları" olarak nitelendirdi.

Mikati, "Barışın özü, Filistin halkının kendi topraklarında özgür ve bağımsız bir devlette yaşamasıdır. Bunun önüne geçecek her türlü girişim, Ortadoğu'da ve dünyada daha fazla krize neden olacaktır" diye konuştu.