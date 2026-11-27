Avrupa Birliği (AB) liderleri, 2028-2034 dönemini kapsayan yaklaşık 1,6 trilyon euroluk (1,8 trilyon dolar) bütçe taslağı ve Ukrayna'ya destek paketini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Yeni bütçe 2028'de yürürlüğe girecek olsa da Fransa , İtalya, Polonya, Yunanistan, Estonya, Finlandiya ve Slovakya'da gelecek yıl yapılacak seçimler müzakereleri zorlaştırma riski taşıyor.

Yedi yıllık bütçenin kabul edilebilmesi için 27 üye ülkenin tamamının oybirliği gerekiyor.

Özellikle Fransa'da nisan ve mayıs aylarında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anketlerde önde giden aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in iktidara gelme ihtimali Brüksel'de endişe yaratıyor.

Rusya'yla savaşan Ukrayna 'ya mali yardımı sonlandırma sözü veren Le Pen, Fransa'nın AB bütçesine yaptığı katkıyı da ciddi oranda kesmeyi vaat ediyor.

SON TARİH 31 ARALIK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada anlaşmaya varmak için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirtti.

Macron, "31 Aralık'tan sonra bütçe görüşmelerini yeniden açıp sonuca bağlayacak siyasi ya da demokratik bir konumda olmayacağım, çünkü Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok yakın bir döneme girmiş olacağız" dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de liderlerin 2026 sonunu hedef tarih olarak belirlediğine işaret etti.

Dünkü görüşmelerden sonuç çıkmasa da temasların, AB zirvelerine başkanlık eden Antonio Costa'nın önümüzdeki haftalarda yeni bir bütçe önerisi sunmasına zemin hazırlaması bekleniyor. AB hükümetleri bu öneri üzerinde 17-18 Aralık'ta yapılacak toplantıda uzlaşmayı hedefliyor.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, gazetecilere "İstenen sonuca ya da mümkün olan en olumlu neticeye ulaşmayan müzakereler bile ilerleme sağlamak için gereklidir" dedi.

Stocker, "Bugün görüş ayrılıklarımızı aşamamış olsak da bir dahaki sefere başarıyı garantilemek için ne gerektiğini artık biliyor olabiliriz" diye ekledi.

Mevcut taslağa göre yedi yıllık AB bütçesi 1,582 trilyon euro büyüklüğünde. Bu tutarın 140 milyar eurosu pandemi dönemindeki borçlanmaların geri ödenmesine ayrılıyor. Bütçedeki en büyük kalemi ise Avrupalı çiftçileri desteklemek ve birliğin daha yoksul bölgelerinin zengin bölgelerle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olmak için öngörülen yaklaşık 740 milyar euro oluşturuyor.