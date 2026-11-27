Fransa ve Almanya, AB bütçesi ile Ukrayna fonunda yıl sonuna kadar uzlaşma istiyor
27.11.2026 09:36
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Fransa ve Almanya, 2027 yılında yedi üye ülkede yapılacak seçimler öncesinde AB'nin 2028-2034 bütçesi ve Ukrayna'ya sağlanacak finansman konusunda yıl sonuna kadar anlaşmaya varılmasını istiyor.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, 2028-2034 dönemini kapsayan yaklaşık 1,6 trilyon euroluk (1,8 trilyon dolar) bütçe taslağı ve Ukrayna'ya destek paketini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
Yeni bütçe 2028'de yürürlüğe girecek olsa da Fransa, İtalya, Polonya, Yunanistan, Estonya, Finlandiya ve Slovakya'da gelecek yıl yapılacak seçimler müzakereleri zorlaştırma riski taşıyor.
Yedi yıllık bütçenin kabul edilebilmesi için 27 üye ülkenin tamamının oybirliği gerekiyor.
Özellikle Fransa'da nisan ve mayıs aylarında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anketlerde önde giden aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in iktidara gelme ihtimali Brüksel'de endişe yaratıyor.
Rusya'yla savaşan Ukrayna 'ya mali yardımı sonlandırma sözü veren Le Pen, Fransa'nın AB bütçesine yaptığı katkıyı da ciddi oranda kesmeyi vaat ediyor.
SON TARİH 31 ARALIK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada anlaşmaya varmak için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirtti.
Macron, "31 Aralık'tan sonra bütçe görüşmelerini yeniden açıp sonuca bağlayacak siyasi ya da demokratik bir konumda olmayacağım, çünkü Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok yakın bir döneme girmiş olacağız" dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de liderlerin 2026 sonunu hedef tarih olarak belirlediğine işaret etti.
Dünkü görüşmelerden sonuç çıkmasa da temasların, AB zirvelerine başkanlık eden Antonio Costa'nın önümüzdeki haftalarda yeni bir bütçe önerisi sunmasına zemin hazırlaması bekleniyor. AB hükümetleri bu öneri üzerinde 17-18 Aralık'ta yapılacak toplantıda uzlaşmayı hedefliyor.
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, gazetecilere "İstenen sonuca ya da mümkün olan en olumlu neticeye ulaşmayan müzakereler bile ilerleme sağlamak için gereklidir" dedi.
Stocker, "Bugün görüş ayrılıklarımızı aşamamış olsak da bir dahaki sefere başarıyı garantilemek için ne gerektiğini artık biliyor olabiliriz" diye ekledi.
Mevcut taslağa göre yedi yıllık AB bütçesi 1,582 trilyon euro büyüklüğünde. Bu tutarın 140 milyar eurosu pandemi dönemindeki borçlanmaların geri ödenmesine ayrılıyor. Bütçedeki en büyük kalemi ise Avrupalı çiftçileri desteklemek ve birliğin daha yoksul bölgelerinin zengin bölgelerle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olmak için öngörülen yaklaşık 740 milyar euro oluşturuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada anlaşmaya varmak için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirtti.
UKRAYNA FİNANSMANI
Liderlerin ayrıca 2022'den beri savaşta olan Ukrayna'ya mali desteğin nasıl devam ettirileceğini de netleştirmesi gerekiyor. 2028-2034 bütçe taslağında Ukrayna için 100 milyar euroya kadar kaynak öngörülüyor ancak diplomatlar bu miktarın ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtiyor.
Görüşmeler, Kiev'e 2027 yılında sağlanacak yardımları da kapsıyor. AB, gelecek yıl sonunda süresi dolacak mevcut bütçeyi teminat göstererek 45 milyar euro ortak borçlanmaya gitmeyi ve bu parayı Ukrayna'ya kredi olarak vermeyi planlıyor. Söz konusu kredinin yalnızca Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödenmesi öngörülüyor.
2027'de İngiltere, Norveç, Japonya, İsviçre ve Kanada gibi AB dışı ülkelerin de Ukrayna'ya 25 milyar euro ek kaynak sağlaması bekleniyor. Toplam 70 milyar euroluk bu kaynak, Ukrayna'nın gelecek yıl karşılaşacağı finansman açığını kapatacak.
NET KATKICILAR İLE NET FAYDALANICILAR ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıklardan biri, Ukrayna'ya verilecek 45 milyar euroluk krediye tüm AB ülkelerinin katılıp katılmayacağı konusunda yaşanıyor.
Slovakya, Çekya, Macaristan ve Bulgaristan bu katılıma itiraz ederken, Almanya ve bazı diğer ülkeler söz konusu katılımı daha kapsamlı bütçe anlaşmasının ön koşulu haline getirdi.
Almanya Başbakanı Merz, "Benim için Ukrayna'ya desteğimiz ile Avrupa bütçesi arasında bir bağlantı var. Avrupa Birliği 23 ya da 24 değil, 27 üye ülkeden oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Merz, "Benim için Ukrayna'ya desteğimiz ile Avrupa bütçesi arasında bir bağlantı var. Avrupa Birliği 23 ya da 24 değil, 27 üye ülkeden oluşuyor" ifadelerini kullandı.
İtiraz eden dört ülke, AB harcamalarından en çok net fayda sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu tartışma, AB bütçesine aldığından fazla katkı yapan Almanya, İsveç, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkeler ile ödediğinden fazla kaynak alan ülkeler arasındaki derin görüş ayrılığını yansıtıyor.
Net katkıcı ülkeler, bütçede kesintiye gidilerek kendi katkılarının azaltılmasını talep ediyor. Bu grup ayrıca harcamaların Avrupa tarımını ve yoksul bölgeleri sübvanse etmek yerine AB'yi ABD ve Çin gibi rakiplere karşı daha rekabetçi kılmaya odaklanmasını istiyor.
Bütçeden net fayda sağlayan ülkeler ise her iki hedef için de kaynak ayrılması gerektiğini savunuyor. Bu ülkeler, böyle bir yaklaşımın Avrupa genelinde yükselişte olan aşırı sağcı partilere karşı halkın AB'ye olan desteğini korumak açısından gerekli olduğu görüşünde.