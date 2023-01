Fransa ve Almanya'dan Ukrayna için "desteğe devam" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.



Paris’te, Sorbonne Üniversitesi'nde “Elysee Anlaşması” olarak da bilinen Fransa-Almanya dostluk antlaşmasının 60. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Almanya Federal Meclisi Başkanı Baerbel Bas, Fransız ve Alman yetkililerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

MACRON: HER ALANDAKİ SARSILMAZ DESTEĞİMİZ SÜRECEK



Macron, burada yaptığı konuşmada, "Bir Fransız için Almanya'dan söz etmek, her zaman kendisinden bir parçadan söz etmektir." diyerek, 22 Ocak 1963’te eski Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle arasında imzalanan Elysee Anlaşması’nın iki ülke, Avrupa ve dünya için önemine değindi.



Elysee Anlaşması'nın 60. yıl dönümünün, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline direndiği, barış ve diyalog idealinin çiğnendiği bir dönemde özel bir anlam taşıdığına işaret eden Macron, “Ukrayna halkına her alandaki sarsılmaz desteğimiz devam edecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna ve Moldova'yı, Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü verilmesi için desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.



Fransa ve Almanya’nın, Avrupa’nın yeniden yapılanması için öncü olması gerektiğini kaydeden Macron, yeni bir enerji modeli inşa etmek, enerji dönüşümü için gerekli yatırımların Avrupa düzeyinde teşvik edilmesi ve hızlandırılması gibi farklı unsurları geliştirmek için de iki ülkenin öncülük yapması gerektiğini vurguladı.



Macron, bugün Paris’te Fransa-Almanya 23. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın düzenleneceğini sözlerine ekledi.



SCHOLZ: PUTİN'İN EMPERYALİZMİ GALİP GELMEYECEK



Başbakan Scholz ise Elysee Anlaşması’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan 20 yıldan az bir süre sonrasında imzalandığını anımsatarak, Fransa-Almanya uzlaşmasının Avrupa’nın yeniden birleşmesinin önünü açtığını anlattı.



“Avrupalılar olarak yüzleşmek zorunda olduğumuz zorluklar değişti.” diyen Scholz, artık meselenin AB ve ilkelerini özellikle de dışarıdan gelen tehditlere karşı korumak olduğunu belirtti.



Olaf Scholz, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in emperyalist amaçları var. Sınırları güçle değiştirmeye çalışıyor. Ukraynalılar bunun bedelini ağır ödüyor. Ancak Putin’in emperyalizmi galip gelmeyecek." değerlendirmesini yaptı.



Avrupa'da, siyasetin yerini şiddetin aldığı bir döneme geri dönülmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Scholz, "Avrupa barış projemizi savunmak için Ukrayna'ya ihtiyacı olan tüm desteği gerektiği sürece vermeye devam edeceğiz." dedi.



Scholz, Ukrayna, Moldova ve 6 Balkan ülkesinin Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve zamanla Gürcistan’ın da bu ailenin bir parçası olacağını aktararak, AB’de kurumsal reform gerekliliğine ve Fransa ile Almanya’da Avrupa savaş uçağı ve tankı geliştirmesinin önemine değindi.



İki ülkenin meclis başkanları da konuşmalarında Fransa-Alman dostluğunun önemine dikkati çekti.