Fransa ve İngiltere'den Kiev'e ziyaret

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'deki karargahta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Er ya da geç barış elde edilse bile, askeri kapasiteye veya güvenceye ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle Genelkurmay Başkanlarımız bugün bu çalışmada ilerleme kaydetmek için Kiev'de olacak." ifadelerini kullandı.



Barrot, son 3 haftada Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Moskova'nın "savaş suçları işlemeye" devam ettiğini savundu.



Barrot ve Lammy, Rusya'yı, ABD'nin barış çabalarını sabote etmekle suçladı.



Fransa ve İngiltere Genelkurmay Başkanlarının, Kiev ziyaretleri kapsamında, ateşkes olması durumunda Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini ele alması bekleniyor.