Fransa ve Portekiz'in normalleşme planı

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Corona virüs salgını Avrupa da yavaşlarken hükümetler normalleşmeye yönelik adımlar atmaya başlıyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe parlamentoda yaptığı konuşmada hükümetin planını açıkladı.

Karantina kurallarının gevşetilmesi için atılacak adımları paylaşan Başbakan Edouard ülkedeki olağanüstü halin de uzatılmasını önerdi.

KİLİT TARİH 11 MAYIS

Edouard Philippe'nin planına göre eğer 11 Mayıs itibariyle Fransa'daki günlük vaka artışı 3 binin altına düşerse normalleşme adımları devreye girecek.

Parlamentoya sunulan plana göre 11 Mayıs'tan itibaren anaokulu ve ilkokul düzeyinde eğitimin başlaması hedefleniyor. Bir sonraki hafta ise ortaöğretim kurumları okullarda eğitimine geçecek.

BAR VE RESTORANLAR KAPSAM DIŞI

Dükkanlar ve marketler yeniden açılacak ancak barların ve restoranların açılmasına izin vermeyecek. Parakende işletmelere girmek için maske zorunluluğu getirilecek.

Ayrıca kamusal alanda da maske zorunluluk haline geliyor. Toplu taşıma ve okullarda maske zorunlu olacak. Anaokullarında maske takmak ise zorunlu tutulmayacak.

PARLAMENTO ONAYI ŞART

Fransa'nın dünyaca ünlü Şanzalize Bulvarı

Başbakan Philippe ayrıca hükümetin OHAL yetkisinin de uzatılmasını öneriyor. Fransa'da hükümete verilen OHAL yetkisinin kullanım süresi 23 Haziran tarihinde doluyor.

Bu yetki hükümete işletmeleri kapatma ve seyahat özgürlüğünü kısıtlama hakkı veriyor.

Bu teklifin hayata geçirilmesi için Fransa parlamentosundan onay alması gerekiyor.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da toplan corona virüs vaka sayısı 165 bini aştı. Ülkedeki ölü sayısı da 23 binin üzerine çıktı. Ülke genelinde 45 bin kişi iyileşirken halen 97 binden fazla aktif vaka bulunuyor.

20 Nisan'dan beri Fransa'da azalma eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı dün tekrar 3 binin üzerine çıktı.

PORTEKİZ'DE OHAL SON BULUYOR

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Praça do Comercio (Ticaret Meydanı)

Bir diğer Avrupa ülkesi Portekiz de normalleşmeye ilişkin adımları atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa OHAL uygulamasının 2 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

De Sousa, ülkedeki normalleşmenin kademeli ve yavaş bir şekilde uygulanacağını söyledi.

Ölü sayısının bine yaklaştığı ülkede 18 Mart tarihinde OHAL ilan edilmişti.