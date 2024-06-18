Fransa ve Şili'den Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, dün Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.



İki lider, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu görüşerek Gazze'de kalıcı ateşkesin derhal sağlanması için çağrı yaptı.



Bu ateşkesin esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade eden Macron ve Boric, bölgede iki devletli çözümün tam anlamıyla uygulanması için ortaklarıyla çalışma konusunda anlaştı.



Öte yandan Şili, Fransa'da 2025'te düzenlenecek yapay zeka konulu zirvenin hazırlıklarına katkı sağlayacak.

