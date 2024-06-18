Fransa ve Şili'den Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in saldırılarının aylardır devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu.

Fransa ve Şili'den Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Devlet Başkanı Gabriel Boric, dün Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu görüşerek 'de kalıcı ateşkesin derhal sağlanması için çağrı yaptı.

Bu ateşkesin esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade eden Macron ve Boric, bölgede iki devletli çözümün tam anlamıyla uygulanması için ortaklarıyla çalışma konusunda anlaştı.

Öte yandan Şili, Fransa'da 2025'te düzenlenecek yapay zeka konulu zirvenin hazırlıklarına katkı sağlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...